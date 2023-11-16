Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В Воздушных силах показали ночное уничтожение "Шахедов"

Командующий Воздушных сил Николай Олещук поделился видео с ночного уничтожения вражеских целей.
 |  Автор: Мальцева Ольга
В Воздушных силах показали ночное уничтожение "Шахедов"
Иллюстративное фото / Getty images

В ночь на 16 ноября армия России выпустила по Украине 18 дронов-камикадзе. В Воздушных силах показали кадры уничтожения вражеских целей. Видео опубликовал командующий Воздушных сил Николай Олещук в Telegram.

Читайте также: Зеленский провел встречу с новым главой МИД Великобритании

На опубликованном видео показано уничтожение "Шахедов" подразделениями воздушных командований "Юг" и "Запад".

"И днем, и ночью! Круглосуточно! Спасибо всем за работу!", - написал Олещук. 

Читайте также: Россияне сменили тактику дроновых атак - Игнат

Напомним, ночью Россия выпустила по Украине 18 "Шахедов": сколько уничтожила ПВО. Россия ночью атаковала Украину 18-ю дронами-камикадзе. Украинская ПВО уничтожила 16.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK