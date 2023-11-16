В Воздушных силах показали ночное уничтожение "Шахедов"
Командующий Воздушных сил Николай Олещук поделился видео с ночного уничтожения вражеских целей.
В ночь на 16 ноября армия России выпустила по Украине 18 дронов-камикадзе. В Воздушных силах показали кадры уничтожения вражеских целей. Видео опубликовал командующий Воздушных сил Николай Олещук в Telegram.
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На опубликованном видео показано уничтожение "Шахедов" подразделениями воздушных командований "Юг" и "Запад".
"И днем, и ночью! Круглосуточно! Спасибо всем за работу!", - написал Олещук.
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Напомним, ночью Россия выпустила по Украине 18 "Шахедов": сколько уничтожила ПВО. Россия ночью атаковала Украину 18-ю дронами-камикадзе. Украинская ПВО уничтожила 16.
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