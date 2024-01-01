Защита неба: Зеленский провел разговор с Трюдо

Президент Украины поблагодарил канадского лидера за поставку дополнительных NASAMS - систем и ракет к ним.

Зеленский во время первого международного разговора в 2024 году обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ужесточение защиты украинского неба.

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"Прежде всего общались на тематику безопасности. Информировал Джастина о российских ударах по нашим городам и селам: постоянный ракетный террор, удары "шахедов". Только за вечер перед Новым годом и новогоднюю ночь нашим силам ПВО удалось уничтожить более 80 ударных дронов, но, к сожалению, в Сумской, Одесской, Львовской, Полтавской, Киевской, Донецкой и Херсонской областях были и попадания, повлекшие повреждения гражданских объектов", - подчеркнул он.



Также он поблагодарил Трюдо за готовность помогать в усилении защиты украинского неба, в частности за поставки дополнительных NASAMS - систем и ракет к ним.



"Обсудили работу над гарантиями безопасности, договорились, что наши команды уже в ближайшее время активизируют двусторонний диалог для соответствующего соглашения", - добавил президент.

Ранее Зеленский пожелал жизни и сил людям, которые защищают свободное и безопасное будущее - не только собственное, но и всего мира.