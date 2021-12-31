Американский самолет-разведчик летал над Украиной: Известно почему

США провела разведывательную миссию, используя современные системы.

Американский самолет-разведчик E-8C joint STARS летал над Украиной. Судно совершило облет над востоком страны. О причинах, ссылаясь на информированные источники, сообщает издание CNN.

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Так, американское судно было задействовано в рамках разведывательной миссии, которую развернули специально перед телефонной беседой президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным.

В рамках разведывательной миссии использовались современные радиолокационные системы наблюдения за целями E-8C (JSTARS).

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Стоит отметить, что представитель Европейского командования ВС США Рас Волкфил информацию о полете подтверждал. Он был совершен 27 декабря.

По словам военачальника, такие самолеты обычно используются в регионе Черного моря в рамках поддержки разведывательных миссий. Также обычно США использует данные суда, когда собирает информацию о российских войсках на украинских границах.

Что касается упомянутой системы JSTARS, то она отслеживает и фотографирует транспортные средства во время движения. Затем информация о войсках противника передается командованию.

Напомним, разговор Байдена и Путина состоялся 30 декабря. На нем американский лидер дал понять, что США с союзниками и партнерами решительно ответит, если Кремль решится на вторжение в Украину.

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