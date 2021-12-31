Новый канцлер Германии в новогоднем послании вспомнил Украину

В своей речи он говорил о теме безопасности, в том числе на европейской территории.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц в своем первом новогоднем послании упомянул Украину. В частности, он сказал, что угроза вторжения России является новым вызовом. Слова политика передает Tagesspiegel.

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Так, в части своего выступления, которое было посвящено внешней политике страны, Шольц заявил, что выступает за единую, суверенную и сильную Европу. А трансатлантическое сотрудничество важно не только для европейской безопасности, но и для регионов за ее пределами.

"Что касается Украины, то сейчас мы сталкиваемся с новыми вызовами", – добавил канцлер.

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На фоне угрозы вторжения России Шольц сказал, что границы не подлежат обсуждению, так как являются ценным активом.

Вместе с этим канцлер отметил, что начиная с 1 января именно Германия возглавит G7. Страна использует свое председательство для того, чтобы превратить клуб стран во флагман справедливого мира и климатически нейтрального хозяйствования.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2022 году группу послов G7 в Украине возглавит Германия.

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