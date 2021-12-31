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В Москве оценили шансы завершения войны на Донбассе
Война на Донбассе далека от завершения, и в этом виновата Украина. Об этом в интервью российским СМИ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Глава российской дипломатии посетовал, что украинское руководство не желает "предпринимать шаги по урегулированию конфликта на Донбассе на безальтернативной основе минского "Комплекса мер".
"Длящаяся в Украине уже восьмой год война далека от завершения", - констатировал Лавров и обвинил Украину в "милитаристских устремлениях".
Напомним, Кремль пригрозил Украине в случае "военных провокаций". Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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