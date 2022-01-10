ВОЗ видит конец пандемии COVID — названы даты

Во Всемирной организации здравоохранения назвали примерные сроки, когда пандемия коронавируса может пойти на спад.

| Автор: Шароди Диана

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют, что ситуация с распространением коронавируса может разрешиться уже примерно через несколько месяцев. Однако о полной победе над вирусом это еще не говорит.

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Об этом пишет The Guardian.

В ВОЗ убеждены, что сложная ситуация будет длиться еще как минимум три месяца. Однако мир уже на пути к завершению пандемии.

"Мы проходим через марафон, и нельзя сказать, что мы в конце него - этот конец в нашем поле зрения, но пока до него далеко. И до того, как мы до него доберемся, будет еще несколько волн",

— констатировал специальный посланник ВОЗ по вопросам COVID Давид Набарро.

Однако ученые ВОЗ пока не беруться спрогнозировать то, насколько сложными будут следующие волны коронавируса. Также усложняет ситуацию то, что волн коронавируса не получится избежать из-за относительно низкого показателя вакцинации. Чтобы "взять под контроль" распространение вируса, необходимо вакцинировать минимум 70% населения планеты.

"Я согласен с тем, что, как мне кажется, с этим вирусом будут продолжаться вспышки, и жить с COVID означает быть в состоянии подготовиться к ним и реагировать очень быстро, когда они происходят",

— резюмировал эксперт.

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Напомним, в США число COVID-случаев превысило 60 млн. Самого высокого уровня за всю пандемию в Соединенных Штатах достигла детская госпитализация.