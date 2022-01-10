Канада не исключает поставки оружия в Украину из-за действий РФ

МИД Канады призывает Кремль отвести войска

Поскольку Россия продолжает концентрировать войска вблизи украинских границ, Канада не исключают возможность отправки оружия Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает CTV News.

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Глава МИД Канады отмечает, что в настоящий момент приоритетом является сотрудничество с Украиной в сфере противостояния угрозам безопасности.

"Именно это мы и будем делать. Моя коллега Анита Ананд, министр обороны, активно занимается этим вместе с союзниками. Безопасность Украины – это безопасность Европы, а значит, это безопасность мира и Канады", - сказала Жоли.

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В этом контексте глава канадской дипломатии заявила, что не исключает отправку оружия Украине. Тем не менее, по ее словам, самое главное сейчас – чтобы Кремль прекратил наращивать свою армейскую группировку вблизи украинской границы.

Напомним, в Швеции заявили, что политика России несет угрозу безопасности Европы. В Министерстве обороны Швеции жестко раскритиковали действия России на международной арене.

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