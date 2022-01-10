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Канада не исключает поставки оружия в Украину из-за действий РФ

МИД Канады призывает Кремль отвести войска
 |  Автор: Юрий Кобзар
Канада не исключает поставки оружия в Украину из-за действий РФ
Мелани Жоли / EPA

Поскольку Россия продолжает концентрировать войска вблизи украинских границ, Канада не исключают возможность отправки оружия Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает CTV News.

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Глава МИД Канады отмечает, что в настоящий момент приоритетом является сотрудничество с Украиной в сфере противостояния угрозам безопасности.

"Именно это мы и будем делать. Моя коллега Анита Ананд, министр обороны, активно занимается этим вместе с союзниками. Безопасность Украины – это безопасность Европы, а значит, это безопасность мира и Канады", - сказала Жоли.

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В этом контексте глава канадской дипломатии заявила, что не исключает отправку оружия Украине. Тем не менее, по ее словам, самое главное сейчас – чтобы Кремль прекратил наращивать свою армейскую группировку вблизи украинской границы.

Напомним, в Швеции заявили, что политика России несет угрозу безопасности Европы. В Министерстве обороны Швеции жестко раскритиковали действия России на международной арене.

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