У Путина отреагировали на бегство Шендеровича

В Кремле уверены, что статус "иностранного агента", которым недавно "наградили" писателя, к отъезду не имеет отношения

Писатель-сатирик Виктор Шендерович уехал из России, чтобы уклониться от ответственности по уголовным делам, которые ему грозят. Об этом в комментарии российским СМИ заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также: Из России бежал последний украинский журналист

По его словам, отъезд Шендеровича точно никак не связан с тем фактом, что в самом конце декабря писателя объявили "иностранным агентом".

"Это не может быть результатом объявления иностранным агентом. Наименование "иностранный агент" не ограничивает ни в правах, ни в возможности осуществлять деятельность. То есть – ни в чем. Поэтому это не может быть связано с этим", — убежден Песков.

Читайте также: В центре Киева избили и ограбили известного телеведущего

По мнению Пескова, наиболее вероятной причиной отъезда Шендеровича стали судебные разбирательства, в которых тот участвует.

"Видимо, это просто попытка убежать от рассмотрения в суде от претензий его оппонентов. И это ни к каким статусам никакого отношения не имеет", — заявил представитель Кремля.

Напомним, ранее Шендерович, объявленный в РФ иностранным агентом, заявил о вынужденном выезде из России. Свое решение писатель объяснил угрозой тюремного заключения.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.