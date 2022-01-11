Писатель Шендерович бежал из России

Известный сатирик опасается, что его могут отправить за решетку уже в самое ближайшее время

Писатель и сатирик Виктор Шендерович покинул Россию из-за угрозы тюремного заключения. Об этом он сам заявил на своей странице в Facebook.

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"Речь теперь только о том, идти ли мне на поводок домашнего ареста и сидеть ли в наморднике на потеху всей этой братве, или переждать поганую коллизию снаружи от их блатных понятий. И я принял решение переждать снаружи", - написал Шендерович.

По его словам, Кремль на протяжении 20 лет намекал ему на необходимость отъезда из страны.

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"Проникновение в жилище, слежка, телефонное хулиганство, клевета, вторжение в частную жизнь, прямые угрозы самой жизни... Ни по одному моему заявлению в полицию ответа я не дождался… Теперь, уже безо всяких метафор, речь идет о перспективе лишения свободы," – заявил писатель.

Непосредственной причиной решения о выезде из России Шендерович назвал конфликт с российским олигархом Евгением Пригожиным, который потребовал завести на сатирика уголовное дело о клевете. По этому делу к писателю могут применить заключение под стражу в качестве меры пресечения на время следствия.

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"У меня почему-то нет особых оснований сомневаться в том, что эта норма может быть применена", - заявил он.

Из публикации Шендеровича не вполне ясно, покинул ли он Россию к настоящему моменту, или только намеревается это сделать. Также он не уточнил, в какую страну решил уехать.

Следует отметить, что в конце декабря российский суд признал Шендеровича "СМИ – иностранным агентом".

Напомним, в начале января из России спешно выехал последний аккредитованный журналист из Украины. Он также опасался попасть в российскую тюрьму.

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