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В США предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс"
Американские конгрессмены от Республиканской партии предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс", а Россию – страной-спонсором терроризма. Об этом сообщает "Голос Америки".
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Отмечается, что такие инициативы содержаться в законопректе, который пока лишь планируют подавать на рассмотрение американского парламента. Однако, если инициатива получит развитие, это станет важным событием в европейской политике.
"У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы. Владимир Путин должен принять к сведению, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе", - заявил конгрессмен Майкл Маккол.
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Если Украина получит статус страны "НАТО-плюс", это откроет возможности для усиления военной и дипломатической поддержки со стороны Альянса. В частности, Украина сможет легче и быстрее закупать американские военные товары и услуги.
"Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России", - пояснил республиканец Майк Роджерс.
Этим же законопроектом предлагается привлечь Россию к ответственности путем введения санкций против газопровода "Северный поток-2".
Напомним, американские СМИ пишут, что Путин перенес возможное вторжение в Украину на весну. Причиной такого решения может быть "слишком мягкая зима".
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