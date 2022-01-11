В США предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс"

Новый статус упростит военно-техническое и дипломатическое сотрудничество

Американские конгрессмены от Республиканской партии предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс", а Россию – страной-спонсором терроризма. Об этом сообщает "Голос Америки".

Читайте также: Россия концентрирует военные вертолеты у границы с Украиной

Отмечается, что такие инициативы содержаться в законопректе, который пока лишь планируют подавать на рассмотрение американского парламента. Однако, если инициатива получит развитие, это станет важным событием в европейской политике.

"У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы. Владимир Путин должен принять к сведению, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе", - заявил конгрессмен Майкл Маккол.

Читайте также: РФ продолжает готовить нападение на Украину, - США

Если Украина получит статус страны "НАТО-плюс", это откроет возможности для усиления военной и дипломатической поддержки со стороны Альянса. В частности, Украина сможет легче и быстрее закупать американские военные товары и услуги.

"Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России", - пояснил республиканец Майк Роджерс.

Этим же законопроектом предлагается привлечь Россию к ответственности путем введения санкций против газопровода "Северный поток-2".

Напомним, американские СМИ пишут, что Путин перенес возможное вторжение в Украину на весну. Причиной такого решения может быть "слишком мягкая зима".

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.