США не пойдут на компромисс с РФ по Украине и НАТО

Вашингтон не намерен давать России гарантии по невступлению Украины в НАТО

США не видят возможности для компромисса с Россией по вопросу расширения НАТО. Об этом заявила постоянный представитель США в НАТО Джулианна Смит в интервью для CNN.

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"На данном этапе все союзники привержены диалогу с Россией, который пройдет завтра. Но все союзники едины в том, чтобы сообщить россиянам, что если они решат продолжить вторжение в Украину, они столкнутся с огромными последствиями со стороны НАТО, а также со стороны ЕС тоже", - отметила Смит.

По ее словам, она не видит "возможности для большого компромисса" с Россией, которая потребовала не принимать Украину в НАТО.

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"Никто не может заставить нас изменить политику НАТО в отношении расширения. Дверь остается открытой. Никто не имеет права захлопнуть дверь ногой. И любое решение о расширении будет по-прежнему оставаться между альянсом НАТО и соответствующей страной", - добавила Смит.

Напомним, в США предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс". Новый статус упростит военно-техническое и дипломатическое сотрудничество.

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