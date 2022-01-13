Появилось видео вывода войск РФ из Казахстана

Первые подразделения уже начали вывозить самолетами

Первые подразделения российских десантников, которые ранее были введены в Казахстан, начали покидать страну. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает кремлевская пресс-служба.

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По словам Шойгу, вывод войск из Казахстана начался уже сегодня. В течение пятницы, 14 января, планируют вывезти всех военных Армении, Таджикистана и Беларуси. После этого продолжится вывод российскиз военнослужащих. Киргизские военные покинут Казахстан без помощи РФ, поскольку им достаточно просто перейти границу.

Первые четыре самолета Ил-76 доставят российских десантников из Алматы в Ивановскую область. Полностью завершить вывод войск РФ планирует к 19 января.

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При этом российские СМИ опубликовал видео, на котором российские десантники и военная техника уже грузятся в самолет.

Напомним, Россия отказалась убрать свои войска от границ Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал важное заявление.

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