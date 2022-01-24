Украина получит от ЕС €1,2 млрд из-за конфликта

Также выделение денег направлено на поддержку устойчивости страны.

Евросоюз выделит Украине макрофинансовую помощь. Речь идет о новой программе, объем которой составляет €1,2 млрд. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter по итогам брифинга.

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"Я объявляю о новом пакете финансовой помощи, состоящем из экстренных кредитов и грантов, для поддержки Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – написала политик.

По ее словам, финансовая помощь позволит Украине удовлетворить потребности в финансировании из-за конфликта, а также поддержит усилия государства, направленные на повышение устойчивости страны.

Кроме пакета макрофинансовой помощи в €1,2 млрд, будет удвоена двусторонняя помощь. Речь идет о €120 млн.

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Урсула фон дер Ляйен надеется, что Совет Европы и Европарламент одобрят выделение денег как можно скорее. Затем Киеву будет передан первый транш в €600 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЕС обещают ввести "невиданные ранее" санкции против РФ в случае ее вторжения в Украину.

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