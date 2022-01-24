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"Фейковая истерия": У Путина пообещали не отключать Европе газ
Опасения о том, что Россия отключит Европе газ в случае усиления санкций, это "фейковая истерия". Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Это еще один блестящий пример фейковой истерии, которая конструируется за счет разный фейковых и провокационных выбросов", - заявил Песков, комментируя серию публикаций в западных СМИ.
По его словам, Россия всегда была надежным поставщиком энергоносителя даже в самые сложные моменты взаимоотношений с Западом.
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"Россия и в самые нелегкие моменты наших отношений была надежным гарантом энергобезопасности Европы. И в самые нелегкие моменты противостояния между Востоком и Западом Россия безупречно выполняла контрактные обязательства, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности", - заявил Песков.
Напомним, ЕС пообещал ввести "невиданные ранее" санкции против РФ в случае ее вторжения в Украину. Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод заявил, что Россию ждет новый санкционный пакет.
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