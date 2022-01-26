Почта

Премьер Хорватии извинился перед Украиной за скандальные слова президента

Его заявление является личной позицией, а не позицией правительства, объяснил политик.
 |  Автор: Иван Кузенко
Премьер Хорватии извинился перед Украиной за скандальные слова президента
Андрей Пленкович / twitter.com/VladaRH

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился перед Украиной за скандальные слова президента страны Зорана Милановича. Последний грозился вывести всех солдат из НАТО в случае эскалации со стороны РФ, обещая держаться от конфликта подальше. Извинения появились на странице правительства Хорватии в Twitter

Читайте также: В НАТО признались, каким будет "письменный ответ" на требования РФ

"Учитывая то, что у Украины наших солдат нет, а находящийся в Польше контингент уже вернулся, я не знаю, каких именно военных намерен вывести президент", — сказал Пленкович. 

По его словам, заявление Милановича о коррупции в Украине является его личной позицией, а не позицией правительства. Потому премьер от имени правительства просит прощение перед украинцами "за такие несуразности". 

Читайте также: Украина не пойдет на уступки "для умиротворения Путина", - Кулеба

Напомним, Миланович заявлял, мол если будет эскалация со стороны РФ, то Хорватия заберет из подразделений НАТО всех своих солдат и будет держаться от конфликта далеко. Также он сказал, мол Украине "нет места в НАТО", назвав ее "одной из самых коррумпированных стран". Смену власти президент Хорватии считает "переворотом". 

После таких слов хорватского посла вызвали в украинский МИД, напомнив Милановичу, как Украина помогала Хорватии в борьбе за независимость и в борьбе с масштабными пожарами.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK