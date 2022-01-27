В МИД Канады появится департамент Украины: Чем займется

Власти страны планируют усилить уже имеющуюся сеть специалистов.

В Министерстве иностранных дел Канады появится департамент Украины. Он представит из себя отдельный отдел, который будет заниматься вопросами мира в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Так, согласно имеющейся информации, канадские власти создадут команду, которая будет работать вместе с МИД. Целью будет поддержка координации усилий различных департаментов по безопасности и миру на территории Украины.

Имеющуюся дипломатическую сеть также усилят экспертами из различных сфер, в том числе из сферы безопасности, дипломатии, демократических реформ и управления конфликтами.

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Таким образом, Канада будет и дальше оценивать и реагировать на развитие обстановки вокруг Украины, учитывая новые ресурсы как в самой Канаде, так и в канадском посольстве в Киеве.

Напомним, ранее Канада призвала своих граждан покинуть Украину.

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