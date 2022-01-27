Не только каски: Германия восстановит бункер под Одессой

Ранее немецкая сторона сообщила о намерении передать Украине 5 тыс военных шлемов, но на этом помощь не закончится.

Глава МИД Германии Анналена Бербок во время выступления в Бундестаге сообщила, что страна восстановит бункер под Одессой. Готовится первая ознакомительная поездка в город. Слова политика передает "Укринформ".

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Как сказала Бербок, Германия поддерживает Украину в военном плане.

"...и я бы хотела об этом четко заявить здесь — чтобы выполнить украинские пожелания, мы сейчас поставляем защитные шлемы", — отметила она.

Также политик добавила, что помощь заключается не только в передаче военных шлемов. Например, несколько дней назад Германию призывали поддержать восстановление защитного бункера под Одессой.

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"И завтра состоится первая ознакомительная поездка туда", — сказала Бербок.

По ее словам, офицеры из Украины также участвовали в программах военного образования при Минобороны Германии, а в рамках трастового фонда НАТО поддержка ФРГ с 2014 года составляет более 8 млн евро.

На этом фоне Берлин считает, что поставлять Украине летальное оружие не стоит.

Напомним, вчера, 26 января, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что немецкая сторона передаст украинской стороне 5 тыс военных касок. Это будет "четким сигналом" того, что Берлин придерживается украинской стороны.

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