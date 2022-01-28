У Путина ответили на предложение США прокачать водку через Севпоток-2

В Москве считают, что попытки шутить указывают на позитивность ситуации.

Пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на предложение прокачать водку через новый газопровод "Северный поток-2". Об этом во время брифинга шутила замглавы Госдепа США Виктория Нуланд.

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Так, на мероприятии Нуланд отреагировала на слова одного из журналистов о том, что "Северный поток-2" готов к прокачке "газа, оливкового масла или водки".

"Водка — было бы неплохо", — сказала она.

Затем представитель Госдепа отреагировала на слова о "готовности" газопровода. Она сказала, что объект ко включению еще не готов, он не закончен. Кроме того, "Северный поток-2" не был протестирован и сертифицирован, а если РФ вторгнется в Украину, то его и вовсе не запустят.

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Также Нуланд процитировала сенатора Теда Круза, отметив, что сейчас газопровод является лишь куском металла на дне океана.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, чьи слова передает ТАСС, ответил, что Нуланд является не другом России, а "большим критиком". Но несмотря на это, ее слова были шуткой, а не серьезным заявлением.

"Хоть какие-то попытки шутить — это уже позитив в этой ситуации. Пусть лучше они шутят, чем занимаются нагнетанием напряженности в Европе", — сказал Песков.

Напомним, ранее глава Беларуси Александр Лукашенко пообещал вернуть Украину в "лоно их славянства".

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