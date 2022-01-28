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Лукашенко рассказал, как Беларусь недавно "спасла" Украину
Глава Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как Беларусь недавно "спасла" Украину от "краха" энергетической системы. Его слова прозвучали в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.
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Так, по словам Лукашенко, раньше в Украине 50% потребляемой электроэнергии получили на 15 атомных энергоблоках, которые были построены в советское время.
"Сегодня ходят с протянутой рукой по миру и просят электроэнергию. Недавно спасли их от краха энергетической системы", — сказал он.
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Политик также заявил, мол Беларусь поставила нужное Украине количество электроэнергии почти себе в ущерб.
"И они в это время себя так ведут", — добавил он.
Отметим, что во время выступления Лукашенко также пообещал вернуть Украину в "лоно их славянства".
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