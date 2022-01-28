Почта

Лукашенко рассказал, как Беларусь недавно "спасла" Украину

Он обвинил страну, что она "ходит с протянутой рукой по миру" с просьбами об электроэнергии.
 |  Автор: Иван Кузенко
Лукашенко рассказал, как Беларусь недавно "спасла" Украину
Александр Лукашенко / president.gov.by

Глава Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как Беларусь недавно "спасла" Украину от "краха" энергетической системы. Его слова прозвучали в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

Читайте также: Лукашенко развернет военный контингент на границе с Украиной

Так, по словам Лукашенко, раньше в Украине 50% потребляемой электроэнергии получили на 15 атомных энергоблоках, которые были построены в советское время. 

"Сегодня ходят с протянутой рукой по миру и просят электроэнергию. Недавно спасли их от краха энергетической системы", — сказал он. 

Читайте также: Лавров пригласил Зеленского в Россию

Политик также заявил, мол Беларусь поставила нужное Украине количество электроэнергии почти себе в ущерб.

"И они в это время себя так ведут", — добавил он.

Отметим, что во время выступления Лукашенко также пообещал вернуть Украину в "лоно их славянства".

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK