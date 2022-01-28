РФ стягивает на границах с Украиной медицинские подразделения — СМИ

Но эти шаги не означают, что российское военное вторжение в страну обязательно будет.

РФ стягивает на границах с Украиной медицинские подразделения. Западные чиновники оборонных ведомств считают, что таким образом Москва закончила последние приготовления к атаке на государство. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

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По данным СМИ, сейчас РФ достигла наивысшего уровня готовности, мол такого не было никогда.

Однако действия Москвы, в том числе переброска медицинских подразделений, не означают, что вторжение в Украину обязательно случится. В это же время такие шаги являются предпосылками для боевых действий. Они вызвали дебаты о намерениях главы РФ Владимира Путина среди западных союзников.

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Вместе с этим издание отмечает, что США и Евросоюз, в особенности немецкая и французская стороны, по-разному воспринимают обстановку, основываясь на одних и тех же разведданных.

В Украине тоже оценивают обстановку иначе. Как ранее сообщил министр обороны Алексей Резников, Киев исходит из того, что война идет уже 8 лет. Обстановка на границах не изменилась.

Кроме того, глава Минобороны объяснял, почему информация об угрозе вторжения РФ и об обстановке у украинских границ у разных стран отличается.

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