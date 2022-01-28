Лукашенко пообещал никогда не отправлять армию воевать в Украину

Такое заявление он сделал в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

Александр Лукашенко сегодня, 28 января, в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что не пошлет армию воевать на украинской территории. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Я нигде и никогда не говорил и не скажу, что я пошлю на чужую территорию против какого-то народа. Вы Украину упомянули. Упаси меня бог воевать против этого народа", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что белорусская армия будет воевать, если против Беларуси совершат прямую агрессию, а также если совершат прямую агрессию на Россию, которая является союзницей Беларуси.

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Ранее Лукашенко заявил о намерении вернуть Украину "в лоно настоящей веры". Он утверждает, что взял более жесткий курс на укрепление связей с братскими странами, в числе которых назвал Украину, где, по его словам, "народ обездолен до крайности".

Напомним, ранее Лукашенко обвинил Украину в наращивании войск у границ Беларуси.

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