Путин еще не решил, нападать ли на Украину, — глава разведки Германии

РФ может попытаться дестабилизировать правительство или увеличить поддержку боевиков, сказал он.

Глава федеральной разведки Германии Бруно Каль заявил, что глава РФ Владимир Путин еще не решил, нападать ли на Украину. Его слова передает Reuters.

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"Я считаю, что решение о нападении еще не принято", — сказал он.

Главный немецкий разведчик также добавил, что несмотря на это, кризис может развиваться по-разным сценариям. Например, РФ может попытаться дестабилизировать правительство в Киеве, или увеличить поддержку боевиков из временно оккупированного Донбасса и продвинуть линию разграничения.

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Кроме того, остается непонятным, будут ли проходящие переговоры между Россией и западными странами удовлетворять российского главу Владимира Путина, учитывая требования, выдвинутые Москвой.

Что касается санкций, которые могут ввести против РФ в случае вторжения в Украину, то Каль предпочел их не комментировать. Он поддерживает подход Германии, который заключается в том, чтобы держать Кремль в неизвестности. Кроме того, именно такой подход применяет и сам Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил украинского президента Владимира Зеленского на встречу в Москву, Сочи или Санкт-Петербург.

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