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Путин еще не решил, нападать ли на Украину, — глава разведки Германии
Глава федеральной разведки Германии Бруно Каль заявил, что глава РФ Владимир Путин еще не решил, нападать ли на Украину. Его слова передает Reuters.
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"Я считаю, что решение о нападении еще не принято", — сказал он.
Главный немецкий разведчик также добавил, что несмотря на это, кризис может развиваться по-разным сценариям. Например, РФ может попытаться дестабилизировать правительство в Киеве, или увеличить поддержку боевиков из временно оккупированного Донбасса и продвинуть линию разграничения.
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Кроме того, остается непонятным, будут ли проходящие переговоры между Россией и западными странами удовлетворять российского главу Владимира Путина, учитывая требования, выдвинутые Москвой.
Что касается санкций, которые могут ввести против РФ в случае вторжения в Украину, то Каль предпочел их не комментировать. Он поддерживает подход Германии, который заключается в том, чтобы держать Кремль в неизвестности. Кроме того, именно такой подход применяет и сам Путин.
Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил украинского президента Владимира Зеленского на встречу в Москву, Сочи или Санкт-Петербург.
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