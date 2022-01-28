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Путин еще не решил, нападать ли на Украину, — глава разведки Германии

РФ может попытаться дестабилизировать правительство или увеличить поддержку боевиков, сказал он.
 |  Автор: Иван Кузенко
Путин еще не решил, нападать ли на Украину, — глава разведки Германии
Бруно Каль / EPA / UPG

Глава федеральной разведки Германии Бруно Каль заявил, что глава РФ Владимир Путин еще не решил, нападать ли на Украину. Его слова передает Reuters

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"Я считаю, что решение о нападении еще не принято", — сказал он.

Главный немецкий разведчик также добавил, что несмотря на это, кризис может развиваться по-разным сценариям. Например, РФ может попытаться дестабилизировать правительство в Киеве, или увеличить поддержку боевиков из временно оккупированного Донбасса  и продвинуть линию разграничения.

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Кроме того, остается непонятным, будут ли проходящие переговоры между Россией и западными странами удовлетворять российского главу Владимира Путина, учитывая требования, выдвинутые Москвой.

Что касается санкций, которые могут ввести против РФ в случае вторжения в Украину, то Каль предпочел их не комментировать. Он поддерживает подход Германии, который заключается в том, чтобы держать Кремль в неизвестности.  Кроме того, именно такой подход применяет и сам Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил украинского президента Владимира Зеленского на встречу в Москву, Сочи или Санкт-Петербург.

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