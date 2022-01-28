"Украинцы напали на Луганскую республику": Скандал в Черногории

Черногорское государственное агентство новостей опубликовало сообщение в стиле пропаганды боевиков "ЛНР"

Утром в пятницу, 28 января, сайт государственной телерадиокомпании Черногории RTCG опубликовал новостное сообщение под заголовком "Украинцы напали на Луганскую республику?" В ней журналисты со ссылкой на представителя боевиков написали о смерти одного из террористов якобы при обстреле со стороны ВСУ. В посольстве Украины в Черногории признались, что были ошеломлены публикацией местной государственной телерадиокомпании.

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"В момент наибольшей угрозы нападения России на Украину мы буквально ошеломлены публикацией черногорской общественной службы RTCG, которая легитимизирует сепаратистскую группировку на временно оккупированных территориях на востоке Украины", - говорится в заявлении посольства.

Также украинские дипломаты призвали как можно быстрее удалить и публично опровергнуть ложную информацию.

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Вскоре публикация действительно была отредактирована. Не меняя общего нарратива новостного сообщения, журналисты сгладили самые спорные утверждения и формулировки. Теперь новость носит заголовок "Солдат погиб во время артиллерийского обстрела".

Изначальная публикация:

rtcg.me

Отредактированная публикация:

rtcg.me

Напомним, в Киеве задержали агента "МГБ ДНР". Он добровольно согласился содействовать деятельности террористической организации "ДНР".

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