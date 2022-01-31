Китай пригрозил Америке войной из-за Тайваня

Китайские дипломаты перешли от обтекаемых формулировок к прямым угрозам

Если Вашингтон будет поощрять власти Тайваня к провозглашению независимости, между Китаем и США может вспыхнуть война. Об этом заявил посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган, пишет NRP.

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"Позвольте мне подчеркнуть: тайваньский вопрос – самая большая проблема между Китаем и США. Если тайваньские власти с одобрения Соединенных Штатов продолжат идти по пути объявления независимости, это, скорее всего, приведет к тому, что Китай и США будут втянуты в вооруженный конфликт", – сообщил Ган.

Издание отмечает, что столь категоричное заявление – редкость в китайско-американских отношениях, поскольку обычно Китай использует более обтекаемые формулировки.

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"Китай обычно говорит в более общих выражениях, например, говоря, что США "играют с огнем", - подчеркивает издание.

Напомним, Китай заявил Вашингтону, что надеется на то, что все стороны, вовлеченные в конфликт вокруг Украины, проявят спокойствие и сдержанность и смогут избежать эскалации напряжения в регионе.

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