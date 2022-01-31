Байден сделал заявление по ситуации на границах Украины

Вашингтон проинформировал Совбез ООН о российской угрозе для Украины

США готовы к любому сценарию развития ситуации вокруг Украины, поэтому Кремль должен помнить серьезных последствиях, которые наступят после нападения на соседнюю страну. Об этом заявил президент США Джо Байден по итогам заседания Совета безопасности ООН в понедельник.

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"Мы разъяснили международному сообществу все последствия этой угрозы – не только для Украины, но и для основных принципов Устава ООН и современного международного порядка. Если Россия намерена решать проблемы в области безопасности путем диалога, США, наши союзники и партнеры продолжат действовать добросовестно", - заявил Байден.

В то же время президент США подчеркнул, что Россию ждут "быстрые и серьезные последствия", если вместо диалога она решит напасть на Украину.

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"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры продолжают готовиться ко всем сценариям. Мир должен иметь ясное представление о действиях, которыми Россия угрожает, и быть готовым ответить на риски, которые эти действия представляют для всех нас", - добавил Байден.

Напомним, премьер Британии признался, что скажет Путину перед поездкой в Украину. Телефонные переговоры между Лондоном и Москвой состоятся на этой неделе.

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