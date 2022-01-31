Старики из СССР. Ближайшие советники Путина

Средний возраст руководства высших органов законодательной и исполнительной власти в России сейчас составляет 55 лет.

Ближайшее окружение Владимира Путина состоит из чиновников силовых структур, которые выступают за традиционные ценности и мечтают о восстановлении империи. Именно с этими людьми будет советоваться президент РФ, решая, совершать ли новое вторжение в Украину, пишет New York Times

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Когда Владимир Путин пришел к власти в России, предельный возраст для чиновников составлял 65 лет. В 2010 году, когда президентом был Дмитрий Медведев, его снизили до 60 лет. В 2013-м, когда главой государства снова стал Путин, — повысили до 70 лет. С тех пор президент России постепенно продлевает или отменяет возрастные ограничения для госслужащих высшего звена, и его окружение стареет вместе с ним.

Путинские ястребы

По мнению аналитиков, когда Путин взвешивает, насколько поднять ставки в Украине, вопрос заключается в том, насколько он придерживается конспиративного мышления своих ястребов. Президент РФ известен тем, что потакает вводящим в заблуждение антизападным клише, но его главный советник по национальной безопасности Николай Патрушев поддерживает их с еще большим рвением. Путин рисует образ врагов, стремящихся фальсифицировать славное прошлое России, но глава его внешней разведки Сергей Нарышкин считает борьбу за историю своим особым приоритетом.

Путин приветствовал более широкое участие государства в экономике, но его министр обороны Сергей Шойгу довел эту тенденцию до крайности, предприняв огромные усилия по строительству новых городов в Сибири.

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В Москве некоторые аналитики все еще видят в Путине прагматичную жилку. По их словам, он противопоставляет недовольство и паранойю, распространяемые такими доверенными лицами, как Патрушев, более трезвому вкладу людей, таких как премьер-министр Михаил Мишустин, технократ, которому поручено поддерживать экономику.

В прошлом месяце Шойгу назвал украинских националистов “нелюдями”. Патрушев охарактеризовал “русофобию” в Украине как результат западной пропагандистской кампании, восходящей к завистливым европейским книжникам, очернявшим Ивана Грозного.

“Им не нравилось, что русский царь не признавал их политического и морального лидерства”, — сказал Патрушев о тиране XVI-го века, известном своей устрашающей тайной полицией.

Старение чиновников

Средний возраст руководства высших органов законодательной и исполнительной власти в России сейчас составляет 55 лет. Это немного меньше, чем при генсеке СССР Леониде Брежневе (55,9 года), но больше, чем при последнем советском руководителе Михаиле Горбачеве (51,6 года) и первом президенте России Борисе Ельцине (50,2 года). Также это больше, чем в начале президентской карьеры Владимира Путина (50,9 года).

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Самый пожилой высший орган власти в России — Совет безопасности. Средний возраст его участников составляет 62 года (медианный — 65 лет). Кроме того, именно в Совбезе наиболее высока доля пенсионеров, она достигает 57%. Карьера многих членов совета начиналась еще в СССР, а его председатель Владимир Путин и секретарь Николай Патрушев работали в КГБ и возглавляли ФСБ. Сейчас Совбез курирует в том числе объявление людей и организаций иноагентами и нежелательными.

За Совбезом следует Администрация президента. Средний возраст ее руководителей составляет 58 лет (медианный — 57 лет), а треть из них уже имеют право выйти на пенсию. Похожие показатели у Совета Федерации: средний возраст его членов — 57 лет (медианный — 58 лет). Кроме того, 39% членов Совфеда перешагнули пенсионный порог (выше эта доля только в Совбезе). Там заседает и самый пожилой российский чиновник на руководящем посту — 92-летний Николай Рыжков, последний премьер-министр СССР.

Средний возраст членов правительства — 54 года(медианный — 55 лет), из них четверть пенсионеров. Самый пожилой министр — глава МИД Сергей Лавров, которому в этом году исполнится 72 года.

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Средний возраст депутатов Госдумы — 53 года, среди них также четверть пенсионеров. Старейший депутат — 85-летний Владимир Ресин, который избирается в Госдуму с 2011 года и за это время ни разу не выступил на заседаниях.