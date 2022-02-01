Запад не учел главные требования России, - Путин

Российский лидер считает, что Запад проигнорировал главные российские озабоченности

США и НАТО в своих ответах по "гарантиям безопасности" не учли ключевые российские требования. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции во вторник, пишут российские СМИ.

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"Внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы. Но уже сейчас ясно, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированными", - заявил он.

По словам Путина, в ответах нет "адекватного учета" трех главных требований России – о недопущении расширения НАТО, об отказе от расположения "ударных систем вооружения" вблизи российских границ и о возврате военной инфраструктуры блока к состоянию на 1997 год.

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В то же время Путин раскритиковал аргументы НАТО, в частности о том, все страны должны сами выбирать способ своей защиты, например, путем вступления в Альянс. По мнению Путина, недопустимо "укрепление чей бы то ни было безопасности за счет безопасности других государств".

Напомним, премьер Польши сравнил Россию с вулканом. Россия так же опасна, как вулкан, считает глава польского правительства.

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