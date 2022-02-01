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Путин: Вступление Украины в НАТО подрывает нашу безопасность

Заявление НАТО Киеву, что Украину не могут принять в Альянс, не является обидным, считает Путин.
Путин: Вступление Украины в НАТО подрывает нашу безопасность

Возможное вступление Украины в НАТО якобы подрывает безопасность России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Вступление Украины в НАТО подрывает нашу безопасность. Представьте, напичканная оружием, она начинает операцию в Крыму как член Альянса. Нам что, воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь об этом подумал? Похоже, что нет", - сказал Путин.

По его словам, в НАТО могут сказать Киеву, что "мы уважаем вашу безопасность и заботимся о ней, но мы не можем вас принять".

Путин считает, что такое заявление не является обидным для Украины.

Он также заявил, что ранее Североатлантический альянс уже якобы обманывал Россию.

"Нам обещали не продвигать НАТО на Восток ни на дюйм, но сделали по-другому. Кинули, обманули другим словом", - резюмировал Путин.

Путин ответил по гарантиям безопасности от США

Ранее Кремль отреагировал на возможные санкции против руководства РФ. Конгрессмены и сенаторы США, которые говорят о заморозке активов российского руководства, плохо владеют темой, считает пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
 

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