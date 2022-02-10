СМИ сообщили о состоянии 75-летнего Жириновского: Рядом дежурят врачи

Российский политик две недели скрывал, что болеет коронавирусом, о недуге знали несколько человек.

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский был госпитализирован в больницу с COVID-19, о чем стало известно 9 февраля. Из-за значительного поражения легких рядом с ним постоянно дежурят врачи. Подробности о состоянии скандального политика сообщило российское издание "Коммерсант".

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Отметим, что буквально перед Новым годом Жириновский заявлял, что привился против COVID-19 российской вакциной целых восемь раз. Поэтому, когда заболел, видимо, афишировать это не стал, чтобы никто не сомневался в эффективности российского препарата.

По этой причине в ЛДПР придумали, якобы из-за циркуляции штамма "Омикрон" и связанных с ним риском Жириновский решил уйти на самоизоляцию и работать дома. Две недели политику удавалось скрывать болезнь, о которой знали только помощники и личная охрана. В это же время даже депутаты ЛДПР были уверены, что их лидер решил просто перестраховаться.

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Источник СМИ рассказал, что сейчас 75-летний Жириновский к ИВЛ-аппарату не подключен, так как пока дышит сам. Но его держат неподалеку от политика, на всякий случай.

Кроме того, у политика сильно поражены легкие, а потому рядом с ним постоянно дежурят врачи, рассказал собеседник. В больнице Жириновский находится со 2 февраля.

Как бы то ни было, в это же время издание РБК передавало, что Жириновский все же подключен к аппарату ИВЛ. Врачи гарантий не дают, течение COVID-19 усложняют сопутствующие болезни.

Напомним, ранее Жириновский призывал к бомбардировкам Украины.

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