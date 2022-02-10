Против мэра Днепра открыли уголовное дело в Беларуси

Прокуратура Беларуси подозревает украинского чиновника в тяжком преступлении

Белорусские силовики открыли уголовное дело в отношении городского головы Днепра Бориса Филатова по факту "разжигания национальной вражды". Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси, его преступлением стала замена государственного флага Беларуси возле здания горсовета на красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция.

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"Установлено, что подозреваемый, являясь должностным лицом, организовал снятие национального символа Республики Беларусь – Государственного флага, размещенного у входа в здание городского совета, и замену его на полотнище бело-красно-белого цвета", - говорится в сообщении.

Такие действия белорусские силовики расценивают как "надругательство над исторической и культурной реликвией" и считают "унижением национальной чести и достоинства белорусов". Также прокуратура Беларуси считает, что замена флага в Днепре "вредит тесным и дружественным связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог.

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Для справки. В настоящее время официальным флагом Беларуси является красно-зеленое полотно с белой орнаментовкой возле древка. Этот флаг с незначительными изменениями использовался еще в советской Белоруссии.

В то же время белорусская оппозиция использует бело-красно-белый флаг (так называемый БЧБ). Этот флаг был государственным в 1991-95 годах, и считается более историчным, поскольку на нем присутствуют национальные исторические цвета – белый и красный.

Напомним, Беларусь выразила протест из-за замены флага в Днепре. Посольство Беларуси в Украине направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста из-за замены белорусского флага.

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