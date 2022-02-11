В РФ отказались принимать общий ответ Запада на "гарантии безопасности"

В Москве остались недовольны, что вместо реакции на прямые вопросы им предложили диалог.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страна не будет принимать общий ответ Запада на требования по так называемым "гарантиям безопасности", выдвинутыми Кремлем ранее. Москва ждет отдельных ответов всех государств. Слова Захаровой передает пресс-служба ведомства.

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"Не можем принять "коллективный" ответ, напоминающий "круговую поруку". Ждем развернутой реакции на поставленный нами вопрос от каждого адресата", – сказала Захарова.

Согласно ее позиции, в переданных документах нет предметной реакции на вопросы. Мол Москве предложили лишь вести диалог в сфере укрепления безопасности.

По словам Захаровой, Евросоюз и НАТО настаивают, что занимают основную роль в обеспечении безопасности в Евроатлантике, что РФ не нравится.

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"Данный принцип закреплен в основополагающих документах ОБСЕ и Россия-НАТО, принятых на высшем уровне. Обсуждать тут нечего. Как и в случае с минским Комплексом мер по Украине, надо просто выполнять соответствующие договоренности безусловно в полной мере. Будем этого добиваться", – подытожила представитель МИД.

Напомним, ранее об ответе России на "гарантии безопасности" рассказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

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