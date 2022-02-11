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Ответа одной Украины недостаточно, - МИД о блокировании моря РФ
Украина намерена добиваться от союзников совместного ответа на попытки России блокировать судоходство в Черном и Азовском морях под предлогом военных учений. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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По его словам, Украина сразу обратились к генеральному секретарю ООН, в Европейский Союз и к руководству дружественных государств с жалобой на блокирование моря Россией. Также были инициированы двусторонние консультации с другими странами Черноморского региона.
Кулеба подчеркнул, что Россию следует лишить возможности свободно использовать предлог военных учений для блокирования торговых путей в Черном море.
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"Потому, что Черное море и его безопасность касается каждого из нас, поэтому ответа одной Украины будет недостаточно. Мы подключили партнеров для того, чтобы подготовить скоординированные ответные действия", - резюмировал министр.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Россия передумала и сняла блокаду с акваторий Черного и Азовского морей.
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