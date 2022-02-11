Ответа одной Украины недостаточно, - МИД о блокировании моря РФ

Украина обратилась к партнерам, чтобы совместно выработать ответ России

У РФ не должно быть свободы перекрывать море, считает МИД / facebook.com/navy.mil.gov.ua

Украина намерена добиваться от союзников совместного ответа на попытки России блокировать судоходство в Черном и Азовском морях под предлогом военных учений. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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По его словам, Украина сразу обратились к генеральному секретарю ООН, в Европейский Союз и к руководству дружественных государств с жалобой на блокирование моря Россией. Также были инициированы двусторонние консультации с другими странами Черноморского региона.

Кулеба подчеркнул, что Россию следует лишить возможности свободно использовать предлог военных учений для блокирования торговых путей в Черном море.

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"Потому, что Черное море и его безопасность касается каждого из нас, поэтому ответа одной Украины будет недостаточно. Мы подключили партнеров для того, чтобы подготовить скоординированные ответные действия", - резюмировал министр.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Россия передумала и сняла блокаду с акваторий Черного и Азовского морей.

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