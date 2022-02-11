Власти США специально сгущали краски о ситуации вокруг Украины, - CNN

Американское руководство решило застать Путина врасплох и заставить сомневаться в своих спецслужбах

Американская разведка и Белый дом специально снабжали прессу тревожными сообщениями о грозящем вторжении России в Украину, чтобы реализовать план сдерживания Кремля. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

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По мнению собеседника журналистов, примененная стратегия, по всей видимости, сработала и президента России Владимира Путина удалось застать врасплох. При этом российские спецслужбы вынуждены были сетовать на разоблачение своих планов.

"Полезно заставить их сомневаться в себе. Полезно заставить их задуматься о том, могут ли они на самом деле выполнить некоторые из этих планов, сохраняя при этом секретность и неожиданность", — заявил собеседник издания.

В то же время отмечается, что такое поведение Белого дома вызвало недовольство американских СМИ, которым давали лишь общую информацию без прямых доказательств.

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"Раскрытие информации в основном происходило в форме заявлений представителей (разведывательного – ред.) агентства, а официальные лица предоставили мало доказательств — по сути, просили репортеров сообщить материал без подтверждения", - пишет издания.

Тем не менее, отмечается, что это касается лишь тех материалов, которые публиковались на основе официальных заявлений. Об угрозе российского вторжения американские СМИ много писали и на основе собственноручно собранных материалов.

Напомним, госсекретарь США заявил, что вторжение России в Украину может произойти в любой момент. В США убеждены, что агрессия РФ непредсказуема, и война может быть начата в любой момент.

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