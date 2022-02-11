Вслед за Жириновским: Главный коммунист РФ попал в больницу

Якобы это было необходимо "для профилактики" и из-за эпидемиологической обстановки.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попал в больницу. Эту информацию уже подтвердил глава пресс-службы российской партии Александр Ющенко, чьи слова передает РБК.

Читайте также: Кулеба объяснил, зачем РФ заявила об эвакуации своих дипломатов

По словам Ющенко, главный коммунист РФ лег в больницу "на несколько дней для профилактики". Во время принятия решения о госпитализации были учтены оперативные медицинские вмешательства, перенесенные Зюгановым за последние несколько лет.

Глава пресс-службы добавил, мол лидер КПРФ из-за своей должности часто контактирует со многими людьми, а в последнее время у него проявились признаки простуды.

Читайте также: Путин объяснил, почему назвал Зеленского "красавицей"

"…чтобы исключить любые риски, превентивно по совету врачей он на несколько дней помещен в больницу", – подытожил он.

Напомним, Зюганов попал в больницу сразу после еще одного российского политика, а именно лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он заболел COVID-19.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.