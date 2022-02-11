Макрон был поражен, как Путин изменился за три года, - СМИ

Российский лидер несколько часов жаловался собеседнику на свои обиды

Во время переговоров в Кремле президент России Владимир Путин несколько часов жаловался на старые обиды французскому лидеру Эммануэлю Макрону. Об этом пишет Reuters со ссылкой на окружение президента Франции.

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"Он (Путин – ред.) часами переписывал историю с 1997 года. Он топил собеседника в этих длинных монологах. А президент (Макрон – ред.) продолжал возвращаться к злободневным проблемам", - пишет агентство.

В частности, Путин жаловался на то, что Запад в нарушение своих обещаний продолжил расширение НАТО на восток, и в итоге членами Альянса стали бывшие советские республики.

Также хозяин Кремля охарактеризовал Революцию Достоинства в Украине как "переворот" и выразил уверенность, что президента Владимира Зеленского контролируют США.

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В свою очередь Макрон был поражен тем, как изменился Путин за последние три года.

"После переговоров в понедельник Макрон сказал своей команде, что, когда он принимал Путина во Франции в 2019 году, кремлевский лидер казался "менее жестким и менее сосредоточенным на истории", чем в этот раз", - пишет издание.

Напомним, у Путина пожаловались, что Украина не идет на уступки. На переговорах Киев отказался выполнять волю Москвы, а Запад не желает давить на украинцев.

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