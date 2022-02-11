РФ рассматривает сценарий свержения власти в Украине, - НАТО

Россия продолжает наращивать военные силы вблизи Украины, говорят в Альянс

Помимо сценария с полномасштабным вторжением в Украину, Россия также рассматривает возможность смены власти в Украине путем дестабилизации обстановки внутри страны. Об этом заявил на брифинге генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает пресс-служба Альянса.

Читайте также: Власти США специально сгущали краски о ситуации вокруг Украины, - CNN

"Сохраняется риск полномасштабного вторжения, но также есть и риск других агрессивных действий любого типа, включая попытки свергнуть власть в Киеве, гибридные и кибернетические атаки и многие другие виды агрессии со стороны России", - заявил он.

По словам Столтенберга, в действиях России нет определенности, но наращивание военных сил вблизи Украины продолжается.

Читайте также: В РФ отказались принимать общий ответ Запада на "гарантии безопасности"

"Мы видели угрожающую риторику с российской стороны, и мы знаем, что многие офицеры российской разведки уже действуют в Украине. У нас есть примеры использования Россией силы против Украины в прошлом", - подчеркнул он.

Напомним, Макрон был поражен, как Путин изменился за три года. Российский лидер несколько часов жаловался собеседнику на свои обиды.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.