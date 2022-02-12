В мире число COVID-случаев достигает 405 млн

Странами-лидерами по заболеваемости и смертности от коронавируса остаются США, Индия и Бразилия.

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире составляет почти 405 миллионов, из них 5,8 миллиона закончились смертью. Такие данные предоставила 11 февраля Всемирная организация здравоохранения.

Так, по состоянию на вечер пятницы, ВОЗ было известно о 404 910 528 инфицированных и 5 783 776 жертвах пандемии. При этом суточный прирост больных составил 2 473 605 человек, а летальных случаев - 12 788.

Как указано, отметка в 400 миллионов заразившихся была пройдена 10 февраля, 350 миллионов - 25 января, 300 миллионов - 8 января, 250 миллионов - 9 ноября прошлого года, 200 миллионов - 5 августа.

Странами-лидерами по заболеваемости COVID остаются США (76,6 миллиона случаев), Индия (42,5 миллиона) и Бразилия (27 миллионов); по смертности - США (почти 906 тысяч жертв), Бразилия (635 тысяч) и Индия (507 тысяч умерших).

Отметим, статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные данные по коронавирусу, предоставляемые государствами.

Как сообщалось, за сутки 10 февраля в Киеве зафиксировали рекордные 4104 новых случая коронавируса, 32 больных умерли.

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