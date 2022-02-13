В Париже арестовали 81 участника антиковидного митинга

На более чем полтысячи участников составлены протоколы.

В столице Франции взяли под стражу участников запрещенной властями акции протеста "Конвой свободы". Они протестовали против антикоронавирусных мер. Всего арестован 81 участник, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.

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Силы порядка накануне произвели в общей сложности 97 задержаний. На 513 протестовавших против антикоронавирусных ограничений составлены протоколы о нарушении общественного порядка.

Полиция в воскресенье предупредила, что будет сохранять личный состав и спецсредства в готовности, чтобы препятствовать блокированию движения в Париже.

Всего с пятницы по понедельник префектура мобилизовала около 7,5 тыс. полицейских и жандармов.

Вечером в субботу и в ночь на воскресенье полиция продолжала рассеивать и задерживать последних сопротивлявшихся действиям властей по прекращению акции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Болгарии антивакцинаторы прорвали оцепление полиции у парламента.