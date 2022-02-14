Кадыров обратился к Зеленскому и украинцам

Он призвал главу государства "выполнять Минские соглашения".

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и к самим украинцам. Он заявил, мол никогда не поверит, что граждане Украины "считают себя частью западного мира". Слова Кадырова были опубликованы в его Telegram-канале.

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"Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий", – написал Кадыров.

По его словам, первым и самым важным шагом в процессе политического урегулирования нарастающего противостояния является выполнение Минских соглашений.

"В связи с этим Вы, как гарант Конституции и безопасности своего народа и государства, просто обязаны сделать все от Вас зависящее для избежания кровопролития и установления мира. Президент Владимир Путин и народы России не хотят войны, мы не понаслышке знаем смысл этого страшного слова. Будьте благоразумны, господин Зеленский", – сказал глава Чечни.

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Затем Кадыров обратился к украинцам, назвав их "дорогими" и отметив, что любит Украину и ее народ. Он вспомнил про школьный курс истории, мол именно Киевская Русь была "колыбелью русской государственности", а также сказал, что считает россиян и украинцев "одним народом" с общей культурой, историей и религией.

"Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого "западного мира" со всеми его вырожденческими "ценностями" и русофобской истерией… Не может быть, чтобы духовно-исторические наследники великого гетмана Богдана Хмельницкого и гениального писателя Николая Гоголя не хотели бы вечного мира с братской Россией!", – подытожил Кадыров свою мысль.

Напомним, ранее сообщалось, что министры обороны Украины и Беларуси провели переговоры.

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