Германия практически прекращает бизнес с РФ, - министр

Европа решила свести к минимуму экономические связи с Россией

Германия начинает "полную блокаду" российских банков и практически прекращает бизнес с Россией. Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер перед встречей министров финансов европейских стран в Париже, пишет Reuters.

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"Уже есть полная блокада российских банков, таким образом бизнес с Россией уже практически прекращен", - сказал министр, но уточнил, что отдельные транзакции пока возможны.

Также он сообщил, что не исключены дополнительные финансовые санкции против России, помимо уже согласованных лидерами ЕС поздно вечером в четверг.

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В похожем ключе высказался министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. По его словам, Европейский союз хочет изолировать Россию в финансовом отношении.

"Мы собираемся нанести удар по российским банкам. Мы хотим изолировать Россию в финансовом отношении. Мы хотим оборвать все связи между Россией и мировой финансовой системой", - сказал он.

Напомним, Британия заявила о намерении разрушить экономику России. Лондон продолжит оказывать Киеву поддержку в экономическом, политическом и оборонительном плане.

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