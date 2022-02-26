Германия разрешила поставки оружия в Украину

В ближайшее время ВСУ получат 400 противотанковых комплексов немецкого производства

Германия прекратила свое эмбарго на поставки оружия в Украину и одобрила отправку 400 единиц противотанковых средств. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на немецкие СМИ.

Читайте также: Польша выступила за вступление Украины в ЕС в экспресс-режиме - Дуда

"Федеральное правительство Германии сегодня одобрило поставку Нидерландами Украине 400 противотанковых средств немецкого производства", - говорится в сообщении.

Немецкие СМИ пишут, что эту информацию подтвердили сразу два источника. Кроме того, о начале поставок немецкого оружия в Украину из третьих стран сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

Напомним, британский принц поддержал Украину, нарушив нейтралитет. Британская королевская семья обычно не комментирует события в мире.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.