Британский принц поддержал Украину, нарушив нейтралитет

Британская королевская семья обычно не комментирует события в мире

Члены британской королевской семьи принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон высказались в поддержку Украины, нарушив традиционный нейтралитет. Свое заявление они опубликовали в Twitter.

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"В октябре 2020-го мы имели честь встретиться с президентом Зеленским и первой леди и узнать их надежду и оптимизм относительно будущего Украины. Сегодня мы – вместе с президентом и всеми людьми Украины, которые храбро сражаются за это будущее", - говорится в заявлении.

Следует отметить, что королевская семья Великобритании крайне редко позволяет себе комментировать политические события в мире. Нарушение такого нейтралитета является исключительным событием.

Напомним, Польша выступила за вступление Украины в ЕС в экспресс-режиме. Президент Польши Анджей Дуда заявил о возможности ускоренного вступления Украины в Европейский Союз.

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