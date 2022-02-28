На Московской бирже рубль упал на историческое дно

После открытия торгов в понедельник биржевой курс начал догонять курс в обменниках

Курс российского рубля упал до абсолютного исторического минимума после открытия торгов на Московской бирже в понедельник, 28 февраля. Об этом пишут российские СМИ.

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Так, на первой сессии доллар подорожал до 90 рублей, что было предельной планкой, установленной регламентом биржи. Евро достиг стоимости в 101 рубль. Чуть позже Мосбиржа подняла верхнюю планку для стоимости иностранных валют, и тогда доллар вырос до 109 рублей, а евро до 121 рубля.

В то же время российские банки еще раньше значительно повысили розничный обменный курс для торгов с населением. И этот курс значительно выше, чем на бирже. В большинстве стоимость доллара составляет от 130 до 160 рублей, а в некоторых банках – 175-180 рублей.

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В обменных пунктах Москвы за доллар берут по 150-170 рублей, хотя есть и ценники в и 120 рублей, и в 200.

Напомним, небо для России закрыли 32 страны. Почти все европейское и североамериканское небо уже закрыто для российских авиакомпаний.

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