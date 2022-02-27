Норвегия выводит активы из РФ и выделяет Украине $226 млн

Осло замораживает свои доли в Сбербанке, Газпроме и ЛУКойле с целью распродать их в дальнейшем.

Власти Норвегии приняли решение вывести из России активы своего Пенсионного фонда в размере 1,3 триллиона долларов, а также предоставить Украине, против которой РФ развязала войну, 226 миллионов долларов гуманитарной помощи. Об этом в воскресенье, 27 февраля, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, пишет Reuters.

По данным главы правительства, российские активы Фонда, в которые входят акции около 47 компаний, а также гособлигации, на конец 2021 года составили 2,83 миллиарда долларов. Эти средства власти страны решили заморозить, а потом распродать.

Как сообщает агентство со ссылкой на Norges Bank Investment Management, в конце 2020 года Пенсионный фонд Норвегии владел в РФ гособлигациями на сумму 6,7 миллиарда крон и акциями на сумму 23,3 миллиарда крон.

Наибольшая доля была в Сбербанке (Фонд был четвертым по величине акционером с 0,83% акций), второй и третий крупнейшие пакеты акций на конец 2020 года были в энергетических компаниях Газпром и ЛУКойл.

Напомним, сегодня Евросоюз расширил пакет санкций против России за ее вторжение в Украину. В частности Брюссель согласовал отключение подсанкционных российских банков от системы SWIFT.