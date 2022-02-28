Вступление в ЕС нельзя завершить за несколько месяцев, - Германия

Берлин предостерег от приема Украины в ЕС по ускоренной процедуре

Вступление в Европейский союз нельзя осуществить в несколько месяцев. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя возможность быстрого вступления Украины в ЕС, пишет Spiegel.

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Она подчеркнула, что "вступление в ЕС – это не то, что можно завершить через несколько месяцев". По словам Бербок, для вступления в ЕС нужен интенсивный и длительный процесс трансформации.

В то же время глава МИД Германии подчеркнула, что "Украина является частью европейского дома". Она отметила, что Европейский Союз – это дом, двери которого открыты.

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Бербок поблагодарила соседей Украины за прием сотен тысяч украинских беженцев и другую помощь. Также она заверила, что Германия тоже готова помочь.

"Как европейцы как сообщество ценностей мы вместе стоим на стороне украинцев и всех примем", - сказала Бербок.

Напомним, в ФРГ объяснили "разворот на 180 градусов" по оружию Украине. Цена войны против украинского народа и нарушение Устава ООН "будет невыносимой для режима Путина", заявила глава немецкого МИД.

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