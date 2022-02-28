Венгрия не пропустит оружие для Украины по своей территории

Будапешт опасается, что Россия начнет бомбить еще и Венгрию

Венгрия не будет направлять свои войска либо оружие в Украину, а также не разрешит их транзит через свою территорию. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет Reuters.

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"Причина принятия этого решения состоит в том, что такие поставки могут стать объектами вражеских военных действий, и... мы должны обеспечить безопасность Венгрии... чтобы мы не втягивались в эту войну", - сказал Сийярто.

В то же время Венгрия, по примеру Польши и Словакии, тоже начала пропускать через границу украинских беженцев даже без загранпаспорта.

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По словам главы Закарпатской ОГА, Виктора Микиты, венгерские пограничники пропускают так только часть украинцев.

"Пускают. Есть договоренность с венгерской стороной. Но умеренно, не так активно, как пропускают, например, на словацкой стороне. Мы сейчас решаем вопрос, чтобы пропуск был более действенным", — рассказал он.

Напомним, Венгрия отрицает, что блокирует отключение РФ от SWIFT. Венгерский министр очень эмоционально заявил, что Будапешт никогда не выступал против таких санкций.

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