Великобритания закрыла порты для всех кораблей РФ

В порты не пустят корабли под российским флагом и просто связанные с РФ

Великобритания закрывает свои морские порты для всех видов российских морских судов. Об этом сообщил министр транспорта страны Грант Шаппс.

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"Сегодня я написал во все порты Великобритании с просьбой не предоставлять доступ любым судам под российским флагом, принадлежащим, контролируемым, зафрахтованным или эксплуатируемым РФ. Учитывая действия Путина в Украине, я четко дал понять, что эти суда не приветствуются и запрещены законодательством", – заявил он.

Шаппс опубликовал текст письма, которое было разослано в британские порты. В нем подчеркивается, что морские перевозки являются центральным элементом международной торговли, поэтому Британия должна внести свою лепту в ограничение российских экономических интересов и заставить российское правительство платить за содеянное.

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"Мы поможем британским портам идентифицировать российские суда и будем сообщать портам об идентификации запрещенных судов, направляющихся в Британию", - сообщили в британском правительстве.

Напомним, Швейцария приняла решение поддержать санкции Европейского союза в отношении России и закрыть небо для российских самолетов. Таким образом, страна нарушила свой традиционный нейтралитет.

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