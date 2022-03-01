Украина отозвала послов из Грузии и Киргизии

Президент считает, что эти страны нарушили свое слово и международное право

Украина отозвала своих послов из Киргизии и Грузии. Они вернутся в Киев для консультаций. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в новом видеообращении.

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По его словам, сейчас украинская дипломатия реагирует должным образом в отношении тех государств, которые нарушили свое слово и международное право.

"Немедленно отзываем посла из Киргизии на консультацию. За оправдание агрессии против Украины. Немедленно отзываем посла из Грузии за преграды для добровольцев, желающих нам помочь, за не моральную позицию в отношении санкций", - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский призвал признать РФ террористическим государством. Он считает, что все государства мира должны отреагировать на ракетный обстрел Харькова.

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