Агрессия РФ: В Алматы почти две тысячи человек поддержали Украину

Активисты вышли на согласованный акиматом митинг, выступая против российской агрессии в Украине.

В воскресенье, 6 марта, жители города Алматы в Казахстане вышли на согласованный с властями митинг в поддержку украинцев за кинотеатром "Сары-Арка". По данным журналистов, на массовую акцию вышли не менее полутора тысяч человек. Об этом пишет издание Vласти.

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Митингующие вышли на площадь с флагами Украины и Казахстана, также они спели гимны двух стран.

На подъездах к скверу многочисленные пробки, люди прибывают на митинг.

Люди скандируют "Нет войне!", "Слава Украине! Героям слава!"

В митинге преимущественно принимают участие молодые люди. Массовой акции никто не препятствует.

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"Каждый казах, каждый казахстанец, который против войны, который против путинской России, должен быть здесь. Это – страшная опасность не только для Украины, не только для Европы, а для всего мира. Поэтому долг, я считаю, каждого казахстанца, выразить свою позицию против России, проявить свою гражданскую позицию", - заявил активист Ермурат Бапи.

Ранее в Bloomberg написали, что Путин просчитался с Украиной.