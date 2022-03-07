Янукович прилетел в Минск, - СМИ

Беглый экс-президент сейчас находится в Беларуси, где начался новый раунд российско-украинских переговоров

Бывший президент Украины Виктор Янукович прилетел в Беларусь. Сегодня днем его самолет совершил посадку в Минске. Об этом сообщает издание "Униан" со ссылкой на Телеграм-канал советника главы МВД Антона Геращенко.

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"В Минске сейчас будет садиться самолёт (RA-09617) Виктора Януковича. Вылет был из Внуково", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ уже публиковались неподтвержденные сведения о том, что Кремль рассматривает возможность назначить Януковича "президентом" оккупированной Украины. Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров прямо заявил о том, что президентом Украины "по закону остается Виктор Янукович".

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Между тем в Украине Янукович является фигурантом ряда уголовных дел, по некоторым из которых уже вынесен приговор. В частности, экс-президент заочно осужден на 13 лет лишения свободы за госизмену.

Напомним, в ОП напомнили, что Янукович - "политический труп". Так в Офисе Президента отреагировали на информацию СМИ о том, что Кремль хочет из Януковича сделать "президента Украины".

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